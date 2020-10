San José Encuesta Busca La Opinión Del Público Sobre Servicios De La Ciudad

La Ciudad de San José publicó su encuesta comunitaria anual esta semana, dando a los residentes la oportunidad de proporcionar comentarios sobre los servicios de la ciudad.

Realizada por una firma de encuestas llamada Centro Nacional de Investigación con el Auditor de la Ciudad Joe Rois, la encuesta permanecerá abierta hasta el 16 de Octubre.

La encuesta de 32 preguntas toma alrededor de 16 minutos para completarse. Tiene preguntas sobre seguridad pública, salud económica, tránsito y otros servicios como bibliotecas y parques.

El año pasado, más de 4,000 residentes tomaron la encuesta y los resultados se publicaron en el informe anual del auditor de la ciudad sobre los servicios de la ciudad. Los resultados de 2020 serán publicados en Diciembre y se presentarán al Ayuntamiento en Enero de 2021.

La encuesta está disponible en inglés, español, chino y vietnamita. También es completamente anónimo y no se recopilarán ni compartirán datos personales.

